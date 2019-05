Kandidati parlamentarnih strank o davkih, sociali in demografskih izzivih

Ljubljana, 8. maja - V oddaji Studio ob 17h na prvem programu Radia Slovenija je potekalo prvo soočenje pred prihajajočimi volitvami v Evropski parlament na RTV Slovenija. V njem je sodelovalo devet predstavnikov list parlamentarnih strank, svoje poglede pa so predstavili glede vprašanj, kot so davki, sociala in demografski izzivi.