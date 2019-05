Na Slovenski matici so se vrnili v negotov čas nastanka Majniške deklaracije

Ljubljana, 8. maja - Negotovega časa, v katerem je pred 30 leti nastala Majniška deklaracija, so se danes spomnili na Slovenski matici, ki ima prostore na Kongresnem trgu v Ljubljani, prav tam, kjer je bila deklaracija na današnji dan leta 1989 tudi prebrana. Sodelujoči so se na okrogli mizi strinjali, da je bil kljub negotovosti to tudi čas, poln upanja.