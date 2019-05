Na Tajskem bo sloviti zaliv Maya zaprt še najmanj dve leti

Bangkok, 8. maja - Priljubljeni tajski zaliv Maya na otoku Koh Phi Phi, ki je znan po svojih prelepih plažah, bo ostal zaprt še najmanj dve leti. Zaliv, ki je zaslovel tudi zaradi filma Plaža iz leta 2000, so prvič zaprli junija lani, ko so ugotovili, da so koralni grebeni v zalivu poškodovani zaradi sidranja ladij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.