Po izbirnih tekmah znani kajakaški reprezentanti za novo sezono

Ljubljana, 8. maja - Po opravljenih izbirnih tekmah konec aprila in pretekli konec tedna je Kajakaška zveza Slovenije (KZS) danes v Ljubljani predstavila reprezentante za letošnjo sezono v slalomu na divjih vodah in sprintu na mirnih vodah. V slovenskem taboru so pred najpomembnejšo med neolimpijskimi sezonami optimistični.