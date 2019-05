Mariborski nogometaši želijo že v soboto priti do 15. naslova prvaka

Ljubljana, 9. maja - Čeprav se bo 32. krog Prve lige Telekom Slovenije začel že v petek s tekmama med Domžalami in Gorico ter Rudarjem in Aluminijem, pa bodo oči ljubiteljev slovenskega nogometa uprte predvsem v sobotni del. Ob obračunu Krškega in Mure bosta za vrhunec poskrbela Maribor in Olimpija. Štajerci bi si z zmago že zagotovili 15. naslov prvaka.