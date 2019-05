Na Notranjskem še naprej iščejo dodaten vodni vir

Postojna, 8. maja - Na območju Postojne in Pivke so glede na resno problematiko občutljivosti obstoječega vodnega vira Malni, čigar onesnaženje je v zadnjih letih že nekajkrat povzročilo težave pri oskrbi uporabnikov, pred leti začeli z iskanjem dodatnega vira. Danes so javnosti predstavili dosedanje rezultate projekta, ki ga nadaljujejo.