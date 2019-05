Župana Lendave in Murskega Središća podpisala sporazum o sodelovanju

Mursko Središće/Lendava, 8. maja - Župana občine Lendava in mesta Mursko Središće Janez Magyar in Dražen Srpak sta danes na brodu na Muri podpisala sporazum, ki lokalnima skupnostma omogoča krepitev razumevanja in prijateljstva med občani in narodi, spodbuja izmenjavo, sodelovanje ter tako prispeva k skupnemu napredku.