Zaenkrat še brez enotnih rešitev za nadomestek plastiki na oddelkih sadja in zelenjave

Ljubljana, 11. maja - Trgovinska zbornica Slovenije in vlada, natančneje ministrstvo za okolje in prostor, sta se skupaj odločno podali v boj proti lahkim plastičnim vrečkam na blagajnah slovenskih trgovin. Še naprej pa ostajajo zelo lahke vrečke za nepredpakirana živila, denimo sadje in zelenjavo. O nadomestku za te bo razprava v zbornici potekala šele v prihodnje.