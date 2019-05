Na odru pod zvezdami LGL izkustvena predstava za malčke Kuku

Ljubljana, 9. maja - Na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana bo drevi premiero doživela izkustvena predstava za malčke, ki so stari najmanj leto in pol, z naslovom Kuku. V predstavi rebusi oziroma slikovne uganke priznane francoske ilustratorke Lucie Felix vzbudijo zanimanje mladega gledalca in ga nežno zazibljejo v prvo interaktivno gledališko izkušnjo.