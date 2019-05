Pomurke že državne prvakinje

Ljubljana, 8. maja - Nogometašice Telemacha GMT Beltincev so nove državne prvakinje. Sedmi naslov so si Pomurke priigrale danes v zaostali tekmi 18. kroga, ko so na gostovanju v Ljubljani pri Krimu Rolljetu slavile z 2:1 (1:0). Zdaj imajo pred branilkami naslova, ljubljansko Olimpijo, devet točk prednosti, do konca pa so še trije krogi.