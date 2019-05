STA soočenje: Liste o prioritetah slovenskega predsedovanja EU

Ljubljana, 15. maja - Slovenija bo v drugi polovici 2021 predsedovala Svetu EU. Vlada še ni predstavila vsebinskih prioritet predsedovanja, stranke in liste, ki kandidirajo na evropskih volitvah, pa izpostavljajo različne. Imajo tudi različne poglede, kako in ali sploh lahko Slovenija predsedovanje izkoristi za uresničevanje svojih interesov.

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednje vprašanje:

Slovenija bo leta 2021 znova predsedovala Svetu EU. Naštejte prioritete, ki bi jih morala kot predsedujoča izpostaviti? Kako naj predsedovanje čim bolje izkoristi za pozicioniranje sebe ter svojih ciljev in interesov?

SMC

Poudarjajo, da bodo prioritete še stvar premisleka in razprave, v ospredju pa bi morale biti teme, kot so krepitev socialne unije, vladavina prava, inovativnost in trajnostni razvoj ter soočanje z varnostnimi izzivi. Slovenija mora graditi na svojem položaju povezovalne članice, ki je članica najbolj integriranega dela EU, in biti odločna pri zagovarjanju liberalnih vrednot, na katerih temelji EU.

Gibanje Zedinjena Slovenija

Edina prioriteta mora biti po njihovi oceni dosledno zavzemanje za preoblikovanje EU v zvezo suverenih in svobodnih narodov. Zato je EU nujno potrebno preoblikovati v samih temeljih, so prepričani. Interesi mednarodnih korporacij in kapitala ne smejo več biti na prvem mestu, pač pa svobodni ljudje v sožitju z naravo. Na ta način bo predsedovanje EU maksimalno izkoristila za svoje pozicioniranje ter za dosego svojih ciljev in interesov, menijo.

Zeleni Slovenije

Prioritete, ki bi jim morali slediti med slovenskim predsedovanjem, so po njihovi oceni skupna kmetijska politika (hrana in kmetijstvo), okoljska politika, politika konkurenčnosti in tehnologija. Če bi v tehnološkem smislu morali utirati prostor sredstvom za razvoj majhnih evropskih tehnoloških podjetij in odpornosti EU proti kibernetičnim napadom, pa bi v konkurenčnem smislu morali stremeti k reformam s ciljem odpraviti pomembne ovire za evropska podjetja, kot so pravila Evropske komisije za združevanje podjetij in državna pomoč za razvoj produktov.

Dobra država

Poudarjajo, da bi morala Slovenija kot predsedujoča Svetu EU izpostaviti spoštovanje državljanov EU in spoštovanje pravnega reda.

SNS

Slovenija bi po njihovi oceni kot prioritete morala izpostaviti celo vrsto problemov, ki so se nakopičili zaradi neustreznega delovanja vlad, ki so drobile evropska sredstva, dovoljevale kraje in lopovščine na vseh področjih, predvsem pa je pol leta premalo, da bi si Slovenija lahko pripravila prioritete. Zato bi potrebovala pametne in ustrezne strokovne kadre, ki pa jih praktično ni, saj pametnih in poštenih noben noče poslušati.

Lista Povežimo se

Izpostavljajo štiri prioritete, ki bi jih morala izpostaviti Slovenija, to so zelena, varna, socialno pravična in čista Evropa. Po njihovem prepričanju nobeni članici doslej predsedovanja ni uspelo izkoristiti zgolj za boljše pozicioniranje sebe ter svojih ciljev in interesov. Nasprotno, tako predsedovanje je minilo kot izgubljena priložnost za korak naprej. Zato bo vlada po njihovi oceni naredila največ, če bo končno odločila, kakšno Evropo si želi in kakšna članica v tej Evropi želi biti Slovenija.

LMŠ

Poudarjajo, da je o ključnih vsebinskih prioritetah predsedovanja še prezgodaj govoriti. Dejstvo je, da prioritete predsedovanja ne morejo biti določene samostojno, opozarjajo. V ta namen je Slovenija začela krepiti dialog z Nemčijo in Portugalsko. Skupaj s Slovenijo sta namreč del tria, ki se mora dogovoriti za skupno vsebinsko rdečo nit predsedovanja Svetu EU v osemnajstmesečnem obdobju, to je med julijem 2020 in decembrom 2021.

NSi

Po njihovi oceni si je Slovenija tekom zadnjega predsedovanja med drugim naredila ime na področju zdravja in boja proti raku. Predsedovanje v drugi polovici leta 2021 pa bi lahko bilo usmerjeno v poglobitev teh dosežkov ter dejavnosti na področju okolja (zaščite čebel oz. opraševalcev) in razvoju kmetijstva in malih ter srednjih podjetij. Najbolje se bomo pozicionirali z jasnimi cilji ter dobro izpeljanimi realnimi projekti, so prepričani.

SDS in SLS

Slovenija predseduje v okviru trojke z Nemčijo in Portugalsko. Države bodo skupaj določile dolgoročne cilje in pripravile skupen program, v katerem bodo opredelile teme in vprašanja, ki bodo obravnavana v 18-mesečnem obdobju. Zagotovo pa bi varnost ter obramba in zaščita državljank in državljanov, demografski trendi ter podnebne in okoljske spremembe morali biti visoko na prioritetni listi trojke, menijo.

Domovinska liga

Prva prioriteta je po njihovi oceni vprašanje varnosti in z njim povezan problem nezakonitih migracij. "Invazija tretjesvetnih socialnih turistov uničuje EU, tako politično, varnostno kot ekonomsko," so prepričani. Drugo vprašanje je povezano z blaginjo. Kohezijska politika ne daje rezultatov, razvojne razlike med regijami ter zlasti med severom in jugom EU ostajajo velike. Dvomijo, da bo Slovenija predsedovanje EU uspela izkoristiti za uresničitev svojih interesov.

SD

Ključnega pomena za Slovenijo po njihovi oceni ostaja dosledno spoštovanje prava EU in mednarodnega prava, varovanje človekovih pravic in dostojanstva, oblikovanje socialne unije in nov zagon širitvenemu procesu. K temu je potrebno, na najvišji stopnji resnosti in nujnosti, dodati boj proti podnebnim spremembam in prilagajanje slednjim, s posebnim poudarkom na odpravi revščine in spodbujanju trajnostnega kmetovanja, poudarjajo.

Levica

Poudarjajo, da je predsedovanje priložnost za izpostavljanje nujnih reform EU: demokratizacija EU, boj proti davčnim oazam, izvedba ciljev pariškega sporazuma do leta 2030, zeleni New Deal. Hkrati pa lahko Slovenija v EU promovira napredne politike, ki smo jih izvedli - npr. ureditev, da mora minimalna plača vsaj za 20 odstotkov presegati minimalne življenjske stroške, zaščita pravice do pitne vode in podobno.

DeSUS

Prioritete so domena vlade in, kot poudarjajo, vsi že z zanimanjem čakamo, kdaj bomo dočakali blagoslov v podobi njenih idej za prihodnost. Slovenija bi se po njihovi oceni morala osredotočiti na vprašanja, pri katerih je lahko Evropi za zgled: varovanje okolja, krepitev solidarnosti in krepitev širitvenega procesa EU na območje Balkana.

SAB

Kar razdira EU, je po njihovem prepričanju občutek, da vsi državljani nismo vredni enako. Slovenija mora tudi med predsedovanjem zato poudarjati vse prednosti EU, hkrati pa narediti vse za povečanje vpliva Slovenije. V SAB bodo v Evropskem parlamentu odločno za to, da je stališče Slovenije enakovredno tudi stališču Francije in Nemčije. Bolj pravična bo povezava, več bo zaupanja vanjo in bolj bomo lahko v EU napredovali.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve