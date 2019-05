Tedenski pregled - svet od 10. do 16. 5.

Ljubljana, 17. maja - ZDA so zaostrovale napetosti z Iranom. Po napotitvi letalonosilke na Bližnji vzhod so iz diplomatskih predstavništev v Iraku umaknile vse nenujno osebje. Tako v Washingtonu kot v Teheranu so sicer zagotavljali, da si ne želijo vojne. Z novimi ameriškimi carinami se je zaostrovala tudi trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko.