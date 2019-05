Maribor naslednje dni v znamenju 15. Športne pomladi

Maribor, 8. maja - Športni objekti Maribor bodo v sodelovanju z Železničarskim športnim društvom Maribor in drugimi športnimi društvi ter klubi od petka do konca naslednjega tedna že 15. leto zapored organizirali festival športa in zabave - Športno pomlad, ki bo v desetih dneh omogočala športno aktivnost vsem generacijam.