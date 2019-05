OZS bi problematiko sklada obrtnikov reševala s prenosom na ZPIZ

Ljubljana, 8. maja - Ker Skladu obrtnikov in podjetnikov grozi, da mu bo zmanjkalo denarja za izplačilo pokojnin iz vzajemnih zavarovanj, želi vodstvo znižati pokojnine. Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) tem nasprotujejo in kot možno rešitev vidijo prenos teh zavarovanj na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).