Sodelujoči pri Kažipotu 55+ za novo izdajo v prihodnjem letu

Ljubljana, 8. maja - Publikacija Kažipot 55+, ki predstavlja storitve za starejše od 55 let in so jo E-seniorji Slovenije izdali aprila, olajša pridobivanje informacij iz zanesljivih virov za vse starejše, njihove odrasle otroke in vse, ki pomagajo starejšim. Odločili so se, da bodo delo nadaljevali in za številko v prihodnjem letu k sodelovanju pritegnili še druge.