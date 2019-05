Osem članic EU pred vrhom v Sibiuu poziva k ambicioznim podnebnim ciljem

Sibiu, 8. maja - Osem članic EU - Francija, Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija in Švedska - je pred vrhom v Sibiuu pozvalo k ambicioznim podnebnim ciljem v obdobju 2019-2024. Pozivajo k ničelni stopnji neto izpustov toplogrednih plinov do leta 2050 in zagotovitvi 25 odstotkov sedemletnega proračuna EU za podnebne cilje.