Nizke temperature ponekod povzročile škodo v kmetijstvu

Ljubljana, 8. maja - Nizke temperature, ki so v minulih dneh zajele precejšen del države, so ponekod povzročile slano. Po prvih ocenah Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so prizadeti predvsem sadjarji na območju Savinjske doline, Gorenjske in Primorske, a se bo šele v prihodnjih dneh in tednih pokazalo, v kolikšni meri.