Mrakova in Macarolova v San Remu branita evropski naslov

San Remo, 9. maja - Tina Mrak in Veronika Macarol, ki sta bila lani izbrani za najboljšo jadralsko slovensko ekipo leta, bosta od danes do 14. maja na evropskem prvenstvu v San Remu branili lani osvojeni naslov. Med prijavljenimi sta v moški floti 470 tudi Rok Verderber in Matej Paninšič.