V koordinativnem telesu družinske medicine kritični do ZZZS

Ljubljana, 8. maja - V Koordinativnem telesu družinske medicine Slovenije so zaskrbljeni, saj po njihovi oceni pri reševanju problematike družinske medicine zaenkrat še ni prišlo do bistvenega napredka. Kot so opozorili v današnjem sporočilu za javnost, se pri politiki kažejo znaki, da se zaveda kritičnosti situacije, ni pa tega zaznati pri ZZZS.