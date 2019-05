Nekdanja novinarja in odgovorna urednica Dnevnika ne priznavajo krivde za zlorabo osebnih podatkov

Ljubljana, 8. maja - Nekdanja novinarja in odgovorna urednica Dnevnika Primož Cirman, Vesna Vuković in Suzana Rankov ter zastopnik časnika na okrajnem sodišču danes niso priznali očitanega dejanja zlorabe osebnih podatkov z objavo prisluhov Tomažu Lovšetu. Obramba predlagala več dokazov, med drugim zaslišanje Lovšeta in nekdanjega lastnika Agrokorja Ivice Todorića.