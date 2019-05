Ljubljana, 8. maja - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so dopoldne najbolj povpraševali po delnicah Petrola. Njihov tečaj je izgubil 0,8 odstotka, navzdol drsita tudi tečaja Krke in Triglava. V pozitivnem območju se gibljejo delnice Luke, Save Re in Telekoma, indeks pa je tik pod gladino.