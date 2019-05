Znani nagrajenci 18. Lirikonfesta Velenje

Velenje, 8. maja - Organizatorji 18. Lirikonfesta Velenje so razglasili dobitnike festivalskih nagrad in priznanj. Mednarodno Pretnarjevo nagrado prejme Metka Lokar, nagrado krilata želva Jakob J. Kenda, priznanje Lirikonov zlat 2019 pa Barbara Pregelj. Za osrednjo nagrado, čašo nesmrtnosti, so nominirani Lidija Dimkovska, Miklavž Komelj, Barbara Korun in Uroš Zupan.