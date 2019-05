Kranjski policisti v povezavi z zapuščenimi čevlji in očali niso našli nikogar

Kranj, 8. maja - Kranjski policisti in gasilci so v torek pregledali območje Pungerta v Kranju, kjer so na razgledni točki nad kanjonom reke Kokre v ponedeljek zvečer našli zapuščene čevlje in očala. Preiskali so tudi okolico in reko. Vendar niso našli nikogar in tudi niso ugotovili nobene sumljive okoliščine, zato so z aktivnostmi na terenu prenehali.