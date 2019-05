Na Koroškem teoretična vaja za primer poplave in vetroloma

Slovenj Gradec, 8. maja - V zadnjih sedmih letih so se službe za zaščito in reševanje na Koroškem spopadale s stoletnim poplavljanjem reke Drave, žledolomom in dvema hujšima vetrolomoma. Kakšna je njihova pripravljenost in usposobljenost za primer hkratnega poplavljanja vodotokov in vetroloma, bo okoli 110 udeležencev danes preverilo na regijski teoretični vaji.