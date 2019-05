Na okrogli mizi STA poudarili pomen obvladovanja astme in njenih simptomov

Ljubljana, 8. maja - Na okrogli mizi o astmi, ki jo je danes pripravila STA, so sodelujoči poudarili pomen obvladovanja te ene najbolj pogostih kroničnih pljučnih bolezni po vsem svetu in njenih simptomov. Po oceni strokovnjakov je za boljšo obravnavo bolnikov z astmo ključen personaliziran pristop in v tem smislu smo priča drugi revoluciji pri obvladovanju astme.