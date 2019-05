Poklicni gasilci v združenju odslej povezani preko svojih enot

Celje, 8. maja - Poklicni gasilci so že več kot dve desetletji povezani v združenje, ki jim med drugim omogoča strokovno raven delovanja, izvajanje skupnih izobraževanj in usposabljanj ter pomoč pri odpravi določenih delovnih pomanjkljivosti. S spremembo statuta bodo v Združenju slovenskih poklicnih gasilcev odslej zastopani z organizacijo, v kateri so zaposleni.