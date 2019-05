Adria Airways opozarja na težave zaradi preobremenjenosti zračnega prostora

Brnik, 8. maja - Adria Airways je podobno kot ostali evropski prevozniki v preteklem letu zaradi omejitev v zračnem prostoru, vremenskih razmer in pomanjkanja posadk zaznala povečano število nepravilnosti v operativnem urniku, ki so se odražale v zamudah in odpovedi poletov. Ob vse večji preobremenjenosti zračnega prostora se težave obetajo tudi letošnje poletje.