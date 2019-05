Izvršno vodstvo DUTB konec meseca v polni sestavi

Ljubljana, 8. maja - Neizvršni direktorji DUTB so za nova izvršna direktorja imenovali Andraža Gruma in Bojana Gantarja. Glavnemu izvršnemu direktorju Mateju Pircu se bosta pridružila predvidoma konec meseca, ko bo upravni odbor določil področja vodenja vsakega od izvršnih direktorjev, so danes sporočili iz DUTB.