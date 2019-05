Naftarji iz Edmontona v vodstvene spremembe

Edmonton, 8. maja - Kanadska franšiza v severnoameriški hokejski ligi NHL Oilers iz Edmontona bo v novo sezono krenila z novim trenerjem. Potem ko so že drugo leto zaporedoma ostali brez končnice, so se vodilni možje v Edmontonu odločili za zamenjavo glavnega stratega Kena Hitchcocka. Še pred tem so za generalnega direktorja imenovali Kena Hollanda.