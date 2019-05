Azijske borze s padci

Tokio, 8. maja - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so se danes znižali, vlagatelji pa se bojijo, da bi se trgovinski spor med ZDA in Kitajsko lahko še zaostril. Trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer je v ponedeljek namreč dejal, da bodo ZDA uresničile grožnje in v petek zvišale carine na kitajsko blago v vrednosti 200 milijard dolarjev.