Iran tudi uradno prenehal spoštovati del obvez iz jedrskega sporazuma

Teheran, 8. maja - Iran je danes tudi uradno prenehal spoštovati del obvez iz mednarodnega jedrskega sporazuma. Iranski predsednik Hasan Rohani je danes o tem seznanil Kitajsko, Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo in Rusijo, pri čemer ni navedel podrobnosti. Iranske oblasti so sicer pojasnile, da ne bodo več omejevale rezerv težke vode in obogatenega urana.