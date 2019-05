Toronto in Denver povedla s 3:2 v zmagah

Denver/Toronto, 8. maja - V severnoameriški košarkarski ligi sta bili ponoči peti tekmi drugega kroga končnice letošnjega prvenstva NBA. Do prepričljivih zmag sta prišli domači ekipi, ki sta le še eno zmago oddaljeni od konferenčnega finala. V Torontu so Raptors s 125:89 ugnali ekipo Philadelphia Sixers, v Denverju pa so Nuggets s 124:98 odpravili Portland Trail Blazers.