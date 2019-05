Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 5.)

Ljubljana, 7. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o srečanju zunanjih ministrov Slovenije in Avstrije, pobudi za uvrstitev lipicancev na Unescov seznam kulturne dediščine, napovedanem obisku nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta v Sloveniji in napovedani interpelaciji zoper ministra za obrambo Karla Erjavca s strani SDS.