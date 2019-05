Na javni tribuni Zbora za republiko izrazili prepričanje v rešljivost težav EU

Ljubljana, 7. maja - Zbor za republiko je nocoj v sodelovanju z nemško politično fundacijo Konrad Adenauer Stiftung pripravil javno tribuno o sedanjih in prihodnjih izzivih EU. Razpravljavci so soglašali, da EU kot velik projekt miru nima alternative. Po njihovem mnenju so vse težave, ki pestijo EU, rešljive, a le ob prizadevanju in vzajemni pomoči vseh držav članic.