Na jugozahodu Francije drama s talci

Toulouse, 7. maja - V bližini francoskega mesta Toulouse na jugozahodu države oborožen moški kot talce zadržuje štiri ljudi. Drama s talci se dogaja v prodajalci časopisov in tobačnih izdelkov v kraju Blagnac, so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili policijski viri. Mediji so prvotno poročali o petih talcih.