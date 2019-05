Kandidate NSi za evropske volitve podprl nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Pöttering

Ljubljana, 7. maja - Podporo kandidatom NSi za letošnje evropske volitve je danes v Slovenijo prišel izrazit nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering. Po besedah Ljudmile Novak so na skupnem srečanju izmenjali poglede na stanje v EU in njeno prihodnosti. Pri tem so izpostavili zlasti pomen enotnosti in sodelovanja proevropskih sil.