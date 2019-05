Pahor prejel tri predloge kandidatov za ustavnega sodnika

Ljubljana, 7. maja - V uradu predsednika republike Boruta Pahorja so na poziv prejeli tri predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča. To so odvetnik Rok Čeferin, nekdanji vodja vladne zakonodajne službe Janez Pogorelec in nekdanji novinar Marjan Lekše, so sporočili iz predsednikova urada. Rok za podajo predlogov kandidatov se je sicer iztekel v ponedeljek.