Na svetu za konkurenčno poslovno okolje s Šarcem o davkih, trgu dela in administrativnih ovirah

Ljubljana, 7. maja - Na današnji seji sveta za konkurenčno poslovno okolje so se z gospodarstveniki srečali premier Marjan Šarec ter ministri za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, finance Andrej Bertoncelj in delo Ksenija Klampfer. Beseda je med drugim tekla o načrtovanih davčnih ukrepih, o potrebnih spremembah na trgu dela in o odpravi administrativnih ovir.