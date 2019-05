Karadžić prek telefona sodeloval na razpravi v Črni gori

Podgorica, 7. maja - Nekdanji predsednik Republike srbske Radovan Karadžić je prek telefona v soboto sodeloval na neki razpravi v Črni gori in tako iz zapora haaškega sodišča širil svoje nacionalistične teze. Iz Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) so danes sporočili, da so v zvezi s tem že sprožili preiskavo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.