Komisija Italiji napoveduje poslabšanje javnofinančnega položaja

Bruselj, 7. maja - Evropska komisija v danes objavljeni spomladanski gospodarski napovedi Italiji zaradi šibke gospodarske rasti in ekspanzivne fiskalne politike napoveduje poslabšanje javnofinančnega položaja. V 2020 naj bi tako ob nespremenjenih politikah javnofinančni primanjkljaj dosegel 3,5 odstotka BDP in tako presegel omejitev iz pakta o stabilnosti in rasti.