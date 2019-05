Avstrija Hrvaški po 28 letih vrnila vojaško letalo

Zagreb, 7. maja - Avstrijske oblasti so Hrvaški vrnile vojaško letalo mig 21, s katerim je hrvaški pilot Rudolf Perišin oktobra 1991 zapustil JLA in priletel na letališče v Celovcu. Letalo, ki je eden simbolov hrvaške zmage v zadnji vojni, so danes pripeljali v Zagreb. Od nedelje do konca maja bo razstavljeno pred hrvaškim ministrstvom za obrambo.