Stranke se še ne izrekajo glede podpore napovedani interpelaciji zoper Erjavca

Ljubljana, 7. maja - Večina strank je še zadržana do interpelacije, ki jo je danes zoper ministra Karla Erjavca napovedala SDS, saj bodo počakale na vsebino. DeSUS je medtem svojemu predsedniku Erjavcu, ki se sooča z očitki glede zlorabe vojaške obveščevalne službe, že stopila v bran. Nekateri pa so ostri do Sindikata vojakov Slovenije, ki je pozval k interpelaciji.