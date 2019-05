Za Šarca napoved interpelacije proti Erjavcu pričakovana

Ljubljana, 7. maja - Za premierja Marjana Šarca je interpelacija proti ministru za obrambo Karlu Erjavcu, katere vložitev so danes napovedali v SDS, pričakovana. Kot je dejal v izjavi za medije, do petka pričakuje ministrova pojasnila in "iz tega bo razvidno, kaj je na stvari in kaj ni".