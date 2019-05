Pregl in Pogelšek združena za roman o svetu trgovanja z umetninami

Ljubljana, 7. maja - Pisatelj Slavko Pregl in kurator ter prodajalec umetniških del Leon Pogelšek sta združila moči in ustvarila roman Skrivnost se imenuje Erich Šlomovič. Delo sloni na resnični zgodbi, vezani na domnevno izgubljene umetnine, ki so bile v lasti Šlomoviča, hkrati pa duhovito in sočno opisuje posebni in razburljivi svet trgovanja in ponarejanja umetnin.