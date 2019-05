Komisija Pravičnost in mir z odločnim nasprotovanjem uzakonitvi evtanazije

Ljubljana, 7. maja - Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci odločno nasprotuje uzakonitvi evtanazije. Ob tem pozivajo k spoštovanju življenja in vsestranski pomoči ter sočutju do sočloveka, ki se bliža smrti. "Vprašanje ni evtanazija da ali ne, ampak paliativna oskrba da ali ne," je poudaril predsednik komisije in nadškof Anton Stres.