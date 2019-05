Nagrada tantadruj za življenjsko delo letos Katji Pegan

Koper, 7. maja - Primorsko gledališko nagrado tantadruj bo letos za življenjsko delo prejela režiserka in direktorica Gledališča Koper Katja Pegan, so sporočili podeljevalci. Nagrado treh primorskih gledališč kot priznanje posameznikom, ki so zaznamovali in pospešili rast in razvoj gledališke umetnosti na tem območju, bodo devetič zapored podelili 6. junija.