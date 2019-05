Peljhanovo hipersonično plovilo se bo zasidralo v Benetkah

Benetke, 8. maja - V prostorih Arzenala bodo danes v sklopu predogledov 58. beneškega bienala ob 16. uri odprli slovenski paviljon. V njem se s projektom Here We Go Again...System 317 predstavlja Marko Peljhan. V umetnikovem hipersoničnem plovilu bodo obiskovalci lahko iskali odgovore na aktualna vprašanja, vezana na ekološko, družbeno in politično stanje planeta.