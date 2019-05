Sodišče na Hrvaškem prepovedalo cerkveno zvonjenje v nočnih in jutranjih urah

Zagreb, 7. maja - Sodišče v Karlovcu je cerkvi v občini Lasinje naložilo, naj med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj izklopi zvon, ker hrup, ki ga povzroča zvonjenje, škoduje zdravju prebivalcev. V cerkvi svetega Antona Padovanskega so napovedali pritožbo, ker menijo, da je problem v tožniku in ne v zvonjenju, ki je del dolgoletne tradicije in običajev.