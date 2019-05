Bertoncelj: Za Slovenijo ključne strukturne reforme

Portorož, 7. maja - Ob izzivih, ki jih v svetu porajajo negotovosti in o katerih danes razpravljajo udeleženci finančne konference v Portorožu, je minister za finance Andrej Bertoncelj izpostavil to, da bi si morali v Sloveniji postaviti strateške cilje in jih nato uresničiti. "Naša ključna naloga pa so reforme," je poudaril.