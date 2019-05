Madonna napovedala turnejo ob albumu Madame X

Los Angeles, 8. maja - Ameriška pop pevka Madonna je napovedala turnejo ob novem albumu Madame X, ki bo izšel junija. Uvedel jo bo koncert septembra v New Yorku, med drugim sta načrtovana še koncerta v Chicagu in Los Angelesu, je v ponedeljek napovedala pevka. V začetku prihodnjega leta si želi Madonna nastopiti še v Lizboni, Londonu in Parizu.